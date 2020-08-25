شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية جديدة ليختبر المتوسط المتحرك 50، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث تظهر ملامح نموذج قاع مزدوج قد يدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وإيقاف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1850 سيكمل هذا النموذج ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.1900 وتمتد إلى 1.1950.

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