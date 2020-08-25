شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك مع هدوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين.



يُذكر أن وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في بيان – اطلعت عليه "رويترز" – عن لقاءات ومناقشات عبر الهاتف جرت بين مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والصين.



ولم تتحدث الوزارة عن تفاصيل لكنها أكدت أن المشاورات ركزت على تهدئة التوترات والالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة بين أكبر اقتصادين في العالم.

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وسوف يلقي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيرو باول" يم الخميس خطاباً هاماً على هامش ملتقى "جاكسون هول" للحديث عن تحديات السياسة النقدية في زمن "كورونا".



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 16.10 دولار إلى 1923.1 دولار للأوقية، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1944.1 دولار وأقل سعر عند 1919.1 دولار.