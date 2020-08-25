شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع مع تحول الأنظار نحو اجتماعات "جاكسون هول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل استيعاب الأسواق للأنباء الإيجابية بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا عن تطورات أزمة كورونا، لتتجه الأنظار نحو اجتماعات "جاكسون هول".



وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أكدت في بيان رسمي إجراء مناقشات بين مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والصين لتهدئة التوترات والتأكيد على الالتزام بمسار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين أوائل العام الجاري.

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من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير بأن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس الاستخدام الطاريء للقاح مضاد لـ"كورونا" تعمل شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد" على تطويره، وذلك قبل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.



هذا، وسوف تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع اجتماعات ملتقى "جاكسون هول" التي تشهد مناقشات بين لفيف من المصرفيين وكبار خبراء الاقتصاد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.