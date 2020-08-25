شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جاكو تتراجع 32% بالربع الثاني لزيادة مخصص الزكاة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائح أعمال شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 32% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت 1.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الزيادة في مخصص الزكاة التقديري المكون خلال الربع الحالي والانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.

وتراجعت المبيعات إلى 2.87 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 2.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 10.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 711.3 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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