شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر ساب ترتفع 3403% بالربع الثاني للانخفاض في قيمة الشهرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الخسائر بنسبة 3403% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي خسائر بلغ 6.9 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 196 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق البنك ارتفاعاً في الخسائر التشغيلية إلى 7.4 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 260 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الربع الحالي بنحو 7.4 مليار ريال.

وأوضح البنك أن خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة حدثٌ محاسبي لمرة واحدة ولن تؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض العملاء أو معايير الخدمة، أو أي من موظفينا.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 2.03 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 1.98 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.9 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 910 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

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