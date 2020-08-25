نوبكو: المنتجات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء مقبولة فنيا

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وأوضح الشبل خلال لقاء بغرفة الشرقية، نظمته اللجنة الصحية، الهدف الرئيس الذي دشنت لأجله «نوبكو» هو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وتكلفة منخفضة، وأن الشركة الآن بصدد التوسع في عملية الشراء الموحد، وتنفيذ إدارة العقود والمنافسات مع الموردين بشكل مباشر.
وقال، فهد الشبل، إن الشركة ومن خلال تأسيسها لنظام متطور يدير عمليات الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية نجحت في تمكين المحتوى المحلي في مشتريات القطاع الصحي وساعدت بتوفير كافة احتياجات الجهات الصحية وتجهيز المستشفيات لخدمة المواطنين في عدد من مناطق المملكة، وأنها استطاعت أن تثبت قدرتها على تنظيم عمليات الشراء الموحد وإدارة المنافسات.
وأفاد بأن الشركة تستند في تنفيذ عمليات الشراء الموحد على بنية تحتية بتقنيات حديثة تواكب التحول الرقمي، مشيرا إلى مبادرة الدليل الالكتروني الموحد للبنود الطبية، التي أصبحت مرجعا معتمدا للأسعار محليا ودوليا، يربط عقود التوريد بالمستهلكات التشغيلية.
وذكر الشبل، أنه من خلال نظام الكتروني متكامل حققت الشركة أقصى قدر من الأداء التشغيلي والمالي بما في ذلك تسجيل الموردين وعمليات المنافسة واستلام العطاءات وإدارة العقود، ولفت إلى أن الشركة تعتمد على التعاون مع الموردين المحليين، وأنها مكملة لأنشطة القطاع الخاص ولا تتعارض أو تتنافس معه.
وأكد على استمرارية «نوبكو» في طرح برامج مبتكرة كمنصة (وصفتي)، التي تتعاون حاليا مع أكثر من 1865 صيدلية تجارية، ووفرت 3 ملايين وصفة الكترونية من 29 مستشفى و852 مركز رعاية صحية أولية.
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