مكة تستحوذ على نصف مساحة المخططات السكنية المعتمدة في يوليو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استحوذت منطقة مكة المكرمة على أكثر من نصف مساحات المخططات المعتمدة في يوليو الماضي، بحسب إحصائية لمركز خدمات المطورين «إتمام» صادرة أمس.

وأظهرت الإحصائية أن «إتمام» أنهى اعتماد 7 مخططات سكنية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي، بمساحة إجمالية 22.5 مليون م2 ، كما قدم المركز العديد من الخدمات الأخرى للمطورين.

ووفق للإحصائية تصدرت منطقة مكة المكرمة المساحات المعتمدة للمخططات بنحو 11.8 مليون م2، تمثل 52.4% من إجمالي المساحات المعتمدة، ثم منطقة الرياض بمساحة أكثر من 5.2 ملايين م2، فيما جاءت منطقة عسير ثالثة بمساحة بلغت 3.8 ملايين م2، تلتها المنطقة الشرقية بمساحة وصلت إلى 1.6 مليون م2، ومنطقة المدينة المنورة بمساحة 119.955م2.

وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز «إتمام» للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية، أصدر المركز في شهر يوليو 2020 رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية، وإنهاء شهادات تأهيل لـ12 مطورا عقاريا، وإجراء طلبات تأييد لتسجيل 3 آلاف عامل على مشاريع الوزارة.

وأكد مدير عام مركز إتمام المهندس عبدالوهاب القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه «إتمام» كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.

ونوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتيسير الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيرا عمل مركز خدمات المطورين.

ويعد مركز خدمات المطورين «إتمام» أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

خدمات مركز «إتمام» في يوليو

1 - اعتماد 7 مخططات سكنية

المساحة الإجمالية

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22.5 مليون م2

مكة المكرمة 11.8 مليون م2

الرياض 5.2 ملايين م2

عسير 3.8 ملايين م2

الشرقية 1.6 مليون م2

المدينة المنورة 119.955م2

2 خدمات الأخرى

إصدار رخص بناء لـ990 وحدة سكنية

إنهاء شهادات تأهيل لـ 12 مطورا عقاريا

إجراء طلبات تأييد لتسجيل 3 آلاف عامل