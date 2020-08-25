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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكين الاستثمار النسائي في القطاع الصناعي، يناقشه لقاء تنظمه غرفة الشرقية ممثلة بالمجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن». ويناقش اللقاء الذي يعقد اليوم عن بعد، محاور عدة أبرزها مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، والأنشطة المناسبة لعمل المرأة، وسرد بعض قصص النجاح في هذا المجال، والحلول التمويلية للمشاريع الصناعية، إضافة إلى تقديم نبذة عن الواحات والحاضنات الصناعية النسائية.

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