شكرا لقرائتكم خبر تمكين الاستثمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويناقش اللقاء الذي يعقد اليوم عن بعد، محاور عدة أبرزها مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، والأنشطة المناسبة لعمل المرأة، وسرد بعض قصص النجاح في هذا المجال، والحلول التمويلية للمشاريع الصناعية، إضافة إلى تقديم نبذة عن الواحات والحاضنات الصناعية النسائية.
كانت هذه تفاصيل خبر تمكين الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.