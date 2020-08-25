إتاحة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين عبر تطبيق سكني

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وأوضح البرنامج في بيان أمس أن الخدمة الجديدة تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط، سواء كان المتنازل له مستحقا للدعم أو غير مستحق، فيما لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.
وأشار البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لخدمة مستفيديه على مدار الساعة عبر حلول رقمية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية والمبادرات ذات العلاقة من خلال تطبيق وموقع «سكني»، بإجراءات سهلة ومرنة توفر الوقت والجهد على الأسر السعودية.
ويستعرض موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني جميع خيارات وحلول البرنامج السكنية من أراض وشقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بكافة تفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها لحجزها بشكل فوري والكتروني ضمن 80 مشروعا توفر نحو 132 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطورين العقاريين، بالإضافة إلى الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود الكترونيا، وغيرها من الخدمات الأخرى.
أبرز ما تضمنته الخدمة الجديدة
- إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كل الإجراءات الكترونيا
- يستفيد الطرف المتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج
- يتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني، سواء كان المتنازل له مستحقا للدعم أو غير مستحق
- لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض
- أن تكون جميع المعلومات المسجلة
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