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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العوجان مديرا عاما لبرنامج مشروعات، حيث أصدر مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» قرارا بتكليف المهندس عبدالرزاق العوجان بمنصب المدير العام للبرنامج، اعتبارا من 23 أغسطس 2020، خلفا لمحمد العسيري، بالإضافة إلى مهامه بوصفه رئيسا تنفيذيا لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق. وأعرب العوجان عن اعتزازه بهذه الثقة لقيادة البرنامج خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أهمية الدور الذي يؤديه البرنامج، بوصفه قائدا لتحول شامل في قطاع إدارة المشاريع والمرافق في مهمة وطنية لنقل البنية التحتية للمملكة إلى مصاف أفضل المستويات العالمية، منوها بالخطوات المتقدمة التي خطاها البرنامج في هذا الاتجاه، ومؤكدا على عزمه مواصلة المسير نحو المزيد من المبادرات البناءة والشراكات الاستراتيجية مع الجهات العامة، والعمل على بناء القدرات البشرية داخل وخارج البرنامج، لتحقيق الطموحات التي رسمتها القيادة ويتطلع إليها المواطنون وتليق بمكانة المملكة، بوصفها إحدى الدول القيادية في الاقتصاد العالمي.

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