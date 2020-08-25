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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملايين دولار قيمة منحة من البنك الدولي للأردن لدعم البلديات المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين، من أجل تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين. وتهدف المنحة بحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط الأردنية، إلى معالجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد على الخدمات البلدية بالأردن.

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