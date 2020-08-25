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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم غرفة المدينة المنورة اليوم ورشة عمل افتراضية بعنوان «التعريف بالأمانة العامة للجان الضريبية»، يتحدث فيها رئيسة قسم تجربة المتعاملين بالأمانة العامة للجان الضريبية أمل العثمان، ورئيسة قسم الزكاة وضريبة الدخل منال البحيري، وذلك عبر منصة البث المباشر «zoom». وتتناول الورشة التعريف بالأمانة العامة وباللجان الضريبية، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وآلية التمثيل النظامي أمام دوائر اللجان الضريبية، وإجراءات معالجة الدعاوى، وتيسير الإجراءات والتقاضي عن بعد والتواصل المرئي. وتستهدف الورشة المكاتب المحاسبية ومكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين وطلاب وطالبات التخصصات ذات العلاقة.

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