الاقتصاد

الاسترلينى يصعد متجاهلا بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة البريطانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد الجنيه الاسترلينى، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكى، وتجاهل المستثمرين لهبوط غير متوقع فى بيانات مبيعات التجزئة الشهرية فى بريطانيا، وهبط الدولار، بعد أن عاد المستثمرون إلى العملات العالية المخاطر، بينما أثار اتصال هاتفى ناجح بين أكبر مسؤولين تجاريين فى الولايات المتحدة الصين أجواء إيجابية.

 

وفى الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، كان الاسترلينى مرتفعا 0.45 بالمئة أمام العملة الأمريكية عند 1.3121 دولار بينما صعد 0.25 فى المئة مقابل العملة الأوروبية إلى 89.98 بنس لليورو.

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وجاء صعود الاسترلينى، على الرغم من بيانات أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع فى مبيعات التجزئة البريطانية فى أغسطس. 

 

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