شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "بوتاجاسكو" يتابع العمل فى مستودعات قنا وسوهاج .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المهندس عمرو المتولى ، رئيس شركة بوتاجاسكو ، إحدى شركات قطاع البترول، محافظة سوهاج ومحافظة قنا لتفقد مستودعات الشركة بالصعيد ، موضحا أن مستودع بوتاجاز قنا يعد أكبر من أكبر مستودعات المحافظة التى تستوعب 450 الف أسطوانة شهريا بمحافظة قنا ، مشيرا الى أن مصنع سوهاج يقوم بتعبئة حوالى 56 ألف أسطوانة منزلى و 3 الأف اسطوانة تجارى يوميا. Advertisements

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