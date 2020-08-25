شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك بلجان المقابلات الشخصية للبرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، فى لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي بدأت منذ يوم السبت الموافق 22 أغسطس وتستمر لمدة 5 أيام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ،

تحدث الدكتور محمد عمران عن انطباعه عن زيارته الأولى للأكاديمية قائلًا "إن البداية مبشرة جدًا وما شاهدته في الأكاديمية فاق التوقعات وخاصةً ما عرفته عن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، فهو يؤهل العاملين في القطاعات المختلفة للدولة لتولي مناصب قيادية، وقد قرأت عن تجارب مماثلة في دولتي فرنسا وسنغافورة ، إذ لا بد أن يتولى أى شخص منصب قيادي أن يجتاز دورة في علوم الإدارة؛ لذلك أرى في الأكاديمية بادرة جيدة جدًا"، مُضيفًا أنه بعد مرور عقد من الزمان سنحتفل بهذا البرنامج وسنرى تفعيل بارز للشباب في قيادات كثيرة تدير العديد من النواحي والقطاعات المهمة داخل أجهزة الدولة".

Advertisements

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018 ، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.