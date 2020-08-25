شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر خط بشارع مكرم عبيد دون قطع الغاز عن العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت شركة تاون جاس، إنه جاري إصلاح كسر بخط غاز بشارع مكرم عبيد بتقاطع شارع مصطفى النحاس، دون قطع الغاز عن أي عميل.

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وأوضحت شركة تاون جاس، فى بيان اليوم، انها تلقت بلاغ من النجدة بوجود كسر بخط الغاز بشارع مكرم عبيد تقاطع شارع مصطفى النحاس، وتم على الفور انتقال فرق الطوارئ إلى المكان، ووجد كسر بخط قطر ١٢٥ ضغط ٤ بار بسبب اعمال تعديل الصرف الصحى عن طريق إحدي الشركات للصرف الصحى بدون تنسيق مع الشركة.

وأضافت شركة تاون جاس، وتم تأمين خط الغاز بغلق المحابس دون قطع غاز عن اى عميل وجارى اعمال الإصلاح.