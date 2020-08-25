أبوظبى تعود لسوق السندات وتجمع 5 مليارات دولار من بيع سندات فى 3 شرائح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت أبوظبى خمسة مليارات دولار، من خلال طرح لسندات فى ثلاث شرائح اليوم الثلاثاء، وهى ثالث خطوة تخوضها الإمارة الخليجية الغنية بالنفط فى أسواق السندات العالمية هذا العام، لدعم ماليتها بعد هبوط أسعار النفط الخام.
وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التى تقود الصفقة واطلعت عليها رويترز، أن أبوظبى باعت سندات مدتها ثلاث سنوات بقيمة مليارى دولار مع عائد عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات مدتها عشر سنوات ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد يزيد 105 نقاط أساس على نفس المؤشر القياسي، وسندات مدتها 50 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7 بالمئة.
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