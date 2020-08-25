شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير البترول يشيد بدعم الرئيس السيسى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 25-8-2020، بين اجتماعات وزارية أو تصريحات لوزراء المجموعة الاقتصادية حول الأوضاع المحلية المتنوعة.

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مُحكماً فى اختبارات المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة تلقاها من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، وأعرب عن سعادته بالتواجد فى هذه المقابلات الشخصية التي تعد إحدى الآليات الهامة لتحقيق التواصل بين المسئولين والشباب المصرى الواعى الذى يتمتع بإمكانات وأفكار تتسم بالحداثة والتطور ويصبو إلى صقل مهاراته متسلحًا بالعلم والإرادة ومستثمرًا الفرصة التى وفرتها الدولة من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الهادف إلى توفير قاعدة كفاءات متميزة لتولى المناصب القيادية.

وأشار الملا إلى أن إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب المصرى وقدرته على تحمل التحديات وتوجيهاته بأهمية تعزيز قدراته وتنمية مهاراته وتشجيع المبدعين والمبتكرين يُشكل دعماً قوياً لعملية تصعيد الشباب واختيار بعضهم فى مناصب قيادية قريبة من صناعة القرار كنواب المحافظين ومعاونى الوزراء، وهو ما بدأ تنفيذه فعلياً فى تجربة واعية وفريدة لإكساب الشباب ثقة أكبر ومشاركة فاعلة فى تحقيق التطوير المنشود والتنمية المستدامة وعلى الشباب استثماره، وأكد أن قطاع البترول تنبه لأهمية الاستثمار فى البشر وإعداد الكوادر المتميزة علمياً وعملياً وتوفير التدريب اللازم للعاملين من خلال برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يعمل على إعداد قيادات شابة وفق أسس علمية وعملية متقدمة بشكل مستمر والاستفادة منهم.

تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس، في ثاني جولاته بمحافظات الصعيد، المنطقة الحرة بقفط، وهي الزيارة التي تأتي في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

وخلال الزيارة قام المستشار محمد عبد الوهاب بتفقد مبنى المنطقة الحرة، حيث بحث أوضاع العاملين والقائمين عليها، واستمع لاحتياجاتهم ومقترحاتهم للاضطلاع بمهامهم على النحو الذي يسهم في تعزيز دور المنطقة الحرة في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

كما وجه بدعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمنطقة الحرة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات.

وتفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددا من المشروعات والكيانات القائمة بالمنطقة الحرة منها مصنع (ERE) جروب للطاقة المتجددة، ومصنع الألمانية- اللبنانية للدهانات والبويات، حيث وجه بضرورة تقديم كل سبل الدعم اللازم والإسراع فى الإجراءات تمهيدا لبدء تنفيذ التوسعات الجديدة للمصنع والتي تتراوح بين 120- 150 مليون جنيه.

كشفت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنها خسرت نحو 994 مليون جنيه فى العام المالى 2019-2020، مقارنة بربح بلغ نحو 571 مليون جنيه العام المالى 2018-2019 نتيجة انخفاض سعر المعدن عالميا وانخفاض سعر صرف الدولار بجانب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية.

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وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أن من بين أسباب الخسارة ضعف العائد على الاستثمار، والتنازل وبيع جزء منه؛ لتدبير احتياجات الشركة، بجانب أزمة فيروس كورونا التى أثرت على التصدير وعلى إبرادات الشركة.

وأوضحت الشركة أنها حققت إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 12.1 مليار جنيه العام المالى السابق.

يشار إلى أنه سبق وأعلنت شركة مصر للألمونيوم اليوم، أنه تم عقد جلسة فتح المظاريف الفنية وفق الموعد المحدد للمناقصة العامة التى سبق الإعلان عنها، في وجود الشركات المتقدمة وهي شركة بكتل الأمريكية وشركة كى هووم الإنجليزية وشركة تشاليكو الصينية.

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للإرتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء جنوب سيناء .

وقالت الوزيرة إن اللقاء قد استعرض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية والتى تعد أحد أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة، حيث تزخر المنطقة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، وهو الأمر الذى يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدة حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع التنموى ووضعه ضمن المشروعات ذات الأولوية فى خطة التنمية الصناعية .

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد على السنافي، رئيس الاتحاد العربي لمقاولي التشييد والبناء، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، لبحث سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال البناء والتنمية العمرانية للدولة العراقية، وذلك بحضور المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون المشترك بين الجانبين فى جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية فى مجال إنشاء الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، سواءً محدودى أو متوسطى الدخل، أو أصحاب الدخول المرتفعة، وذلك من خلال العمل على ثلاثة محاور، وهى، دعم محدودى الدخل، ومساندة متوسطى الدخل، وإتاحة الوحدات لأصحاب الدخل المرتفع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير وحدة سكنية تناسب كل مواطن.