كيا تفتتح أحدث صالة عرض ومركز خدمة متكامل بمدينة الشيخ زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصير: الاقتصاد المصري يشجع على توسيع الاستثمارات.. ومصر على اعتاب مستقبل واعدشاهين: المركز الجديد ضمن خطة التوسع لكيا على مستوى الجمهوريةالخادم: تم تجهيز مركز كيا الجديد وفقا للمعايير التي وضعتها كيا العالمية

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل سيارات كيا في مصر عن افتتاح أحدث صالة عرض ومركز خدمة متكامل لكيا بمحور 26 يوليو في مدينة الشيخ زايد، داخل محطة تشيل أوت – الخمائل لخدمة عملاء كيا في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها، وذلك ضمن شبكة الخدمات الكبرى والمتكاملة التي تتيحها كيا في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة الكان المالكة لشركة EIT، أن مصر من الدول التي يشهد اقتصادها نموا مستمر، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه مؤخرا، مشيرا إلى أن قوة هذا الاقتصاد شجع شركة EIT على التوسع في مصر، من خلال العمل على دراسة امكانية طرح موديلات جديدة من السيارات بالسوق المصري.

وأضاف نصير أنه رغم التحديات التي يشهدها قطاع السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك مساعي كبيرة تبذلها الدولة المصرية للنهوض بقطاع السيارات، وتطويرها، لعل أهمها العمل على توفير كافة عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، للعمل في السوق المصرية، وجهود المسئولين في مصر لبحث التوسع في دراسة سبل تطوير القطاع، موضحا أن مصر على أعتاب مستقبل واعد في الاستثمار فى مجال السيارات.

وقال المهندس طاهر شاهين الرئيس التنفيذي للشركة أن سياسة كيا تقوم على التوسع في صالات العرض ومراكز الخدمة بشكل مستمر والوصول الى العميل في أي مكان طبقا لموقعه الجغرافي. وأشار أن افتتاح هذا الفرع يأتي في إطار خطة متكاملة لتغطية معظم انحاء الجمهورية، موضحا ان مركز الشيخ زايد المتكامل سينضم الى مجموعة المراكز التي قامت كيا بافتتاحها سابقا ليصل عددها إلى 60 مركزا.

وأضاف شاهين، أنه رغم التحديات التي يشهدها قطاع السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم الا ان مصر مؤهلة لانتقال العديد من استثمارات سوق السيارات من دول اخرى اليها، وذلك فى ظل المساعي الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن.

وأكد المهندس أحمد الخادم رئيس قطاع سيارات كيا، أن المركز الجديد بالشيخ زايد سيقدم خدماته على مدار أيام الأسبوع بداء من 8 صباحا وحتى 9 مساء، ويتيح خدمات الصيانة وقطع الغيار والمبيعات، وذلك انطلاقا من حرص الشركة على أن تكون احتياجات العملاء محور اهتمامها الأول سيتم توفير كافة سبل الراحة والأمان في مركز الخدمة من خلال الاستعانة بفنيين بخبرات واسعة. كما حرصنا على على انشاء مركز صيانة يستقبل سيارتين للصيانة فى ان واحد لزيادة كفائته. وتم تجهيز صالة العرض الجديدة على هذه المساحة الكبيرة لتستوعب 3 من أحدث سيارات كيا وفقا للمعايير التي وضعتها كيا العالمية، مشيراً إلى أن الموقع الاسترتيجى الجديد سيخدم كل مناطق الجيزة وأكتوبر والشيخ زايد، مما سيتيح الفرصة بتعزيز وانتشار علامة كيا.

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تعتبر الصالة الجديدة من أحدث الصالات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية الحديثة، ومن ضمنها وجود شاشة عرض تقوم بعرض السيارات بشكل متكامل وتتيح رؤية كاملة من كافة الزوايا والجوانب، وعرضها أيضا من الداخل، وإمكانية قيام العميل باختيار اللون المفضل له لرؤية السيارة، مع اتاحة فرصة تجربة القيادة الكاملة لكافة الموديلات الخاصة بكيا.

جدير بالذكر أن ما يشهده الاقتصاد المصرى من حالة ايجابية، بشكل يشجع على زيادة الاستثمار به بما يعزز من السياسة التوسعية لكيا التى تحرص على راحة عملائها والوصول إليهم فى كل مكان من خلال التركيز على خدمات البيع و ما بعد البيع بالتوسع في فتح مراكز الصيانة وبيع السيارات و قطع الغيار في انحاء متفرقة من الجمهورية للوصول الى العملاء في أي مكان، بالإضافة الى صالات العرض الحديثة التي تحقق للعملاء فرصة التعرف على أحدث الطرازات المختلفة لسيارات كيا.



معرض ومركز كيا أحدث بمدينة الشيخ زايد (1)



معرض ومركز كيا أحدث بمدينة الشيخ زايد (2)



معرض ومركز كيا أحدث بمدينة الشيخ زايد (3)