شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه قبيل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وحافظ الخام على مكاسبه في ظل ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وتلقى الخام دعما من هدوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد الإعلان عن مشاورات ثنائية بين مسؤولين رفيعي المستوى من أكبر اقتصادين على مستوى العالم.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن القراءة الرسمية يوم الأربعاء.

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وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.9% إلى 45.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 46.05 دولار وأقل سعر عند 45.08 دولار.