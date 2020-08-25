أرباح الباحة ترتفع 150% بالربع الثاني 2020 لزيادة الإيرادات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة الباحة للإستثمار والتنمية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 150.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 450 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 179.9 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية إلى 749.9 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 179.9 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.95% وانخفاض في تكلفة الإيرادات بنسبة 1.87% وكذلك انخفاض المصاريف الإدارية العمومية بنسبة 9.82%.
كذلك ارتفعت المبيعات إلى 2.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 2.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 830.7 ألف ريال، مقابل خسائر بلغت 422.3 ألف ريال في الفترة المقابلة من 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 380.8 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 602.2 ألف ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
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