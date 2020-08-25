شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الغاز والتصنيع ترتفع 63% بالربع الثاني لزيادة إيرادات الاستثمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائح أعمال شركة الغاز والتصنيع الأهلية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 62.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 13.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح التشغيلية إلى 1.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الزيادة في ايرادات الاستثمارات بقيمة 8.3 مليون ريال وايرادات اخري بقيمة 3.1 وانخفاض مخصص مطالبات الزكاة بقيمة 5.5 على الرغم من انخفاض الربح التشغيلي بقيمة 11.8 مليون.

كذلك ارتفعت المبيعات إلى 479.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 463.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 42.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 101 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 33.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 92 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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وذكرت الشركة في بيانها أنه تمت مراجعة القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2019 ، من قبل مراجع أخر والذي أبدى رأیاً غیر متحفظ حول تلك القوائم بتاریخ 8 شعبان 1441 ھ (الموافق 1 أبریل 2020).

كما تم فحص القوائم المالیة الأولیة الموجزة للشركة للفترة المنتھیة في 31 مارس 2020، من قبل مراجع أخر والذي أبدى استنتاجاً غیر متحفظ حول تلك القوائم الأولیة الموجزة بتاریخ 12 شوال 1441 ھ (الموافق 4 یونیو 2020).

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