شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع هامشياً عقب بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي لكن على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وبلغ عدد الصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم ما يقرب من 24 مليون حالة في حين توفي أكثر من 817 ألف شخص جراء إصابتهم بالفيروس.



وتواجه العديد من دول العالم مخاطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس "كورونا" الأمر الذي ينذر بفرض قيود الإغلاق والعزل مجددا، وبالتبعية الإضرار بالطلب والاقتصادات العالمية.

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وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مؤشر أرباح الشركت في كندا بنسبة 8% خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة بقراءة يونيو/حزيران التي جسلت هبوطا بنسبة 38.4%.



من ناحية أخرى، تحدثت تقارير صحفية عن أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس الاستخدام الطاريء للقاح- قيد التجارب – تطوره شركة "أسترازينيكا" بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7574، وسجل أعلى سعر عند 0.759 وأقل سعر عند 0.7553.