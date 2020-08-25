شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم ينخفض قليلا رغم محاولات التهدئة على الصعيد التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من محاولات التهدئة التي يجريها مسؤولون في الولايات المتحدة والصين على الصعيد التجاري.



كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في بيان رسمي عقد مشاورات هاتفية بين مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والصين.



وذكرت الوزارة أن المشاورات شملت بعض المناقشات المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي بين واشنطن وبكين.

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ولم يتم التطرق إلى مزيد من التفاصيل حول المناقشات لكن الوزارة الأمريكية أكدت أنها تأتي ضن جهود تهدئة التوترات بين البلدين.



ومع هذا، أعلنت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" الصيني رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب حظر التطبيق في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2148.2 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2201.6 دولار وأقل سعر عند 2133.4 دولار.