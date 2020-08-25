شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو إيجابي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل محاولات التهدئة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



يأتي ذلك بعد تأكيدات واشنطن على عقد مشاورات مع مسؤولين رفيعي المستوى من الصين لخفض التصعيد وتهدئة الأمور والتأكيد على الالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة بين البلدين منتصف يناير/كانون الثاني هذا العام.

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ومن جانبها، أوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير بأن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تريد اتخاذ قرار بالاستخدام الطاريء لتجارب لقاح مضاد لـ"كورونا" تطوره شركة "أسترازنيكيا" وجامعة "أوكسفورد".



يأتي ذلك بعد إعلان وكالة الغذاء والدواء الأمريكي إجازة استخدام بلازما دم المتعافين من فيروس "كورونا" في علاج المصابين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش بنحو سبع نقاط إلى 28315 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنحو نقطتين إلى 3433، بينما انخفض مؤشر "ناسداك" بنسب 0.1% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 11363 نقطة.