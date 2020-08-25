بدءاً من أول سبتمبر.. «المركزي» يعدل مواعيد العمل في البنوك

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعديل مواعيد العمل في البنوك العاملة في السوق المصري، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2020.

وقرر البنك المركزي أن يكون العمل للموظفين داخل البنوك من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، فيما تستقبل البنوك الجمهور من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

وفي يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي تعديل مواعيد العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلي، لتكون من 8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا بدلا من الساعة 9.30 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً بالنسبة للجمهور، ومن الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا بدلاً من 9 صباحًا وحتى 4 مساءً بالنسبة للموظفين.