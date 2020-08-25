شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتحول للمنطقة الحمراء.. وهبوط 109 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 19.02 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.6% رابحاً 221.05 نقطة ليغلق عند مستوى 8729.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 393.9 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.05%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.67%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.30%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.02%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.34%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.20%.

وقفز 77 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المصافي" بنسبة 9.97%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 7.80%، ثم سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 6.42%، فيما تراجع 109 سهماً على رأسها سهم "جبل عمر" بنسبة 4.30%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 3.85%، ثم سهم "سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 374.5 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 204.716 مليون ريال سعودي مقارنة بـ193.038 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 6.049%، وبلغ صافي الخسائر 59.8 مليون ريال سعودي مقابل 50.4 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 18.573%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 1.26 ريال مقارنة بـ 2.23 ريال.

كما أعلنت شركة المملكة القابضة، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الإيرادات 612.4 مليون ريال سعودي مقارنة بـ1.4 مليار ريال سعودي بنسبة انخفاض 56.024%، وبلغ صافي الخسائر 1.2 مليار ريال سعودي مقابل 315 مليون ريال سعودي، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.032 ريال مقارنة بصافي ربح 0.09 ريال سعودي.