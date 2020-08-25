تباين سعر اليورو اليوم الثلاثاء.. ويسجل 18.67جنيه بالبنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 25-8-2020، ما بين الارتفاع والاستقرار أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، شهد البنك الأهلى المصرى تباينا ليسجل 18.67 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع مقابل 18.67 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.75 جنيه للشراء مقابل سعره أمس بـ 18.73 جنيه. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.75 جنيه للشراء مقابل سعره أمس بـ 18.73 جنيه. 18.87 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 18.85 جنيه .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.67 جنيه. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 18.67 جنيه. 18.85 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.84 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.67 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك مصر18.67 جنيه للشراء. 18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك البركة18.86 جنيه للشراء. Advertisements 19.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.66 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.66 جنيه للشراء. 18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.67 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.67 جنيه للشراء. 18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.64 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.64 جنيه للشراء. 18.88 جنيه للبيع. اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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