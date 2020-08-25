شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بحوالي 1.5% قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتفع بحوالي 1.5% ،لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل توقف جزء كبير من إنتاج النفط البحري فى خليج المكسيك ، بعدما أوقفت شركات الطاقة عمليات التشغيل بسبب العواصف التي ضربت أحد أهم مناطق الإنتاج فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 42.99$ ، من مستوى الافتتاح عند 42.39$، وسجل أدنى مستوي عند 42.37$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.6% إلى مستوي 45.76$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 45.02$ ، وسجل أدنى مستوي عند 45.02$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ،فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بسبب عواصف خليج المكسيك.

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ضرب الإعصار "ماركو" والعاصفة المدارية "لورا" خليج المكسيك يوم الأحد ، الأمر الذي دفع شركات الطاقة إلى سحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.

أوقفت الشركات حوالي 82% من إنتاج النفط البحري فى المنطقة التي تساهم بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط فى الولايات المتحدة ، بما يعني توقف إنتاج حاليا يتجاوز 1.5 مليون برميل يوميا بما يعادل نسبة 14% من الإنتاج الأمريكي.

واستقر إنتاج النفط الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي 14 آب/أغسطس الجاري عند إجمالي 10.7 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 12 حزيران/يونيو الماضي ، والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الخامس على التوالي ،و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية .