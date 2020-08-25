شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبيل بيانات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة بعد التطورات الإيجابية لمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال آب/أغسطس الجاري.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.3 % إلى مستوى 93.02 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.28 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.35 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنحو 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

Advertisements

بعد مباحثات تليفونية ناجحة مساء الاثنين بين وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" والممثل التجاري "روبرت لايتهايرز" مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هي".

اتفقت الولايات المتحدة والصين على مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي تم التوصل إليها فى كانون الثاني/يناير الماضي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري ،إيجابية البيانات تعزز المعنويات المرتفعة بالأسواق ،وبالتالي تتفاقم خسائر العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وبحلول الساعة 14:00غرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال آب/أغسطس المتوقع 93.0 نقطة من 92.6 نقطة في تموز/يوليو.