شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبلغ ذروة أسبوعين بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بعد مكاسب قياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، وفى ظل معنويات قوية تسيطر على الأسواق ، خاصة بعد التطورات الإيجابية لمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أعلى مستوى 374.11 نقطة الأعلى منذ 13 آب/أغسطس الجاري ، وأنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.6%.

وتعاذ المكاسب القوية خلال جلسة يوم الاثنين إلى سماح هيئة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بلازما الدم من المرضي المتعافين من كوفيد 19 كخيار علاجي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ،قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، تاليه قطاع السفر والترفيه ، مع صعود بحوالي واحد بالمئة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.6% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.0% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل مستوي قياسي جديد عند 3,432.09 نقطة.

بعد مباحثات تليفونية ناجحة مساء الاثنين بين وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" والممثل التجاري "روبرت لايتهايرز" مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هي" ، اتفقت الولايات المتحدة والصين على مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي تم التوصل إليها فى كانون الثاني/يناير الماضي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.8% ،فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.8% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.7% ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.1%.