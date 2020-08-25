شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع بعد تطورات إيجابية للمحادثات التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، خاصة بعد التطورات الإيجابية للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,921.39$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,929.16$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,937.52$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

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قالت الصين يوم الثلاثاء إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي تم التوصل إليها فى كانون الثاني/يناير الماضي.

وأكدت واشنطن على نجاح المباحثات الأخيرة مع السلطات الصينية، وأنها تري تقدما والتزاما باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح الاتفاقية الأخيرة.

وبحسب البيانات الصادرة فى الولايات المتحدة والصين ،فإن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشين" والممثل التجاري "روبرت لايتهايرز" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني " ليو هي" أجروا مباحثات عبر الهاتف مساء الاثنين.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 4.09 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,252.38 طن متري.