إيه إم دي يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 25-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.87% بما يعادل -0.73 نقطة ليستقر السهم على سعر 83.08، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 87.41 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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