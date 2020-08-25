شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يعاود الارتفاع – تحليل – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.89% بما يعادل 3.55 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 403.85 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 467.65، ليستهدف مستوى المقاومة 503.07.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد