شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.49% بما يعادل 0.82 نقطة ليستقر على سعر 56.01 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 57.32.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 57.32 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد