نايك يحلق عالياً – تحليل – 25-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم نايك (NKE) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.90% بما يعادل 2.08 نقطة ليستقر على سعر 111.83 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 105.58، ليستهدف مستوى المقاومة 117.83.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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