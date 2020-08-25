مورجان ستانلي يعزز من مكاسبه – تحليل – 25-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 2.49% بما يعادل 1.27 نقطة ليستقر السهم عند سعر 52.37 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 52.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 57.56.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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