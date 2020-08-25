سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية





استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، وتراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، في ختام تعاملات أمس الاثنين، بنحو 4 قروش ليسجل 15.842 جنيه للشراء و15.942 جنيه للبيع، مقابل 15.883 جنيه للشراء و15.983 جنيه للبيع أول أمس الأحد.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.85 و 15.95 جنيها للشراء والبيع.

وسجل في بنوك العربي الأفريقي والمصري الخليجي وقناة السويس والمشرق وتنمية الصادرات والتنمية الصناعية والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول والتعمير والإسكان 15.85 و 15.95 .



سعر الدولار في بنك عوده مصر

بلغ سعر الدولار في بنك عوده مصر وكذلك الأهلي الكويتي 15.86 و 15.96 جنيها للشراء والبيع.

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وحدد بنوك التجاري الدولي ومصر إيران والكويت الوطني والاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية وقطر الوطني سعر الدولار عند مستوى 15.84 جنيها للشراء و15.94 جنيها للبيع.

وبلغ أقل سعر للدولار في مصر 15.83 جنيها للشراء و15.93 جنيها للبيع في بنوك العقاري واتش اس بي سي .

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أدائه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.

وجاء في التقرير، توقع “الإيكنوميست” بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه.

حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.