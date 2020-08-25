شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعقد غدا مؤترا صحفيا بشأن خدمات التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤتمر صحفي غدا الأربعاء، بشأن تفاصيل الخدمات الرقمية حيث تعتزم الوزارة إطلاق 4 حزم من الخدمات المرقمنة على مستوى الجمهورية تجريبيا، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية "بناء مصر الرقمية".

وكان قد تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ ومن المقرر اطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.

Advertisements

ويتم العمل علي ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في اطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.

ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.