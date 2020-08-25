وزير الزراعة رئيسًا لإحدى لجان المرحلة الأخيرة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالأمس الاثنين؛ وذلك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمتقدمين بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. وصرح الوزير القصير أن الشخص المتقدم يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المهارات كقدرته على التواصل والقيادة وحل المشكلات والتحليل والتخطيط في ضوء البيانات المتاحة واستخدامها في اتخاذ القرار السليم، وأن يعرف كيف ينتقي مصادر معلوماته وكيف يستخدم مهاراته في الإقناع والتفكير خارج الصندوق والإبداع خاصة أن الدولة تتجه الآن نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، وقدم رسالة إلى الشباب مؤكدًا أهمية إختيار التوجه الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ورغباتهم، "فالإنسان عندما يكون رجل أول وماهر في تخصص ما أفضل من أن يكون الأخير في تخصص آخر". Advertisements الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدرب. عن الأكاديمية الوطنية للتدريب: أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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