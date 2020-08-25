شكرا لقرائتكم خبر عن شاتر فليكس تلتزم بالإجراءات الوقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المهندس أحمد فاروق رئيس مجلس إدارة شاتر فليكس المتخصصة فى مجال شبابيك الشيش الحصيرة بالالتزام التام لجميع العاملين بالشركة بكافة الإجراءات الوقاية من الفيروس فى مواقع العمل ومقر الشركة. وأضاف أن ذلك إيمانا من الشركة بكافة الإجراءات الاحترازية التى تفرضها وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا. وأكد على قيام فريق العمل بكل مراحل التعقيم ولبس الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى لحماية العملاء الكرام.

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