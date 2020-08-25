شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع للجلسة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% رابحاً 46.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.53 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.13% رابحاً 64.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5806.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.25% رابحاً 10.33 نقطة ليغلق عند مستوى 4144.11 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحاً 13.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4154.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 268.6 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.56%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.65%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%.

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وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 76.67%، يليه سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 12.33%، ثم سهم شركة الأنظمة الآلية بنسبة 6.56%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.41% ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.36%، ثم سهم شركة سنرجي القابضة بنسبة 5.99%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على البيانات المالية، إذ أثرت على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بقيمة 10.93 مليون دولار أمريكي، كما أثرت على الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بقيمة 20.64 مليون دولار، وأثرت على القروض والأرصدة الدائنة بقيمة 9.346 مليون دولار أمريكي.