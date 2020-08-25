شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات عربية وأجنبية تدفع مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11449 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2015 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13377 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4375 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1758 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2658 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 853 نقطة.

وفي سياق متصل سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المالية والصناعية المصرية، راية القابضة للاستثمارات المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 200 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 267.6 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1000 سهم، 400 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

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فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس 30 ألف سهم، منا اشترت مجموعة مرتبطة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 2.3 مليون سهم.

وفي السياق ذاته قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لحليج الأقطان، بي انفستمنتس القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية.

وفي سياق آخر قالت شركة عامر جروب، إن موضوع قطعة الأرض بمدينة سوهاج الجديدة، مازال قيد دراسة الجدوى المالية والتسويقية من جانب الشركة، وأن الموضوع في المراحل المبدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص وأيضاً السعر النهائي، وكذلك أن المساحة والسعر وشروك السداد تحت التفاوض، ولم يتم الاتفاق على الصورة النهائية بعد.

وفي سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، على العرض المقدم من أحد المستثمرين الاستراتيجين بخصوص الاستحواذ على حصة الشركة في شركة النصر للمرافق والتركيبات بعدد 200 ألف سهم بسعر 40 قرشاً للسهم الواحد.