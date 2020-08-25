شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، ويستقر دون المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 0.7243، بينما ننتظر التوجه نحو 0.7065 كمحطة سلبية أولى.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط