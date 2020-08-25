شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر عقود خام برنت نحو الأعلى ليقترب من مقاومة النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 47.60، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 43.90 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد