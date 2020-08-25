شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 41.05، بانتظار تخطي مستوى 43.05 لتأكيد التوجه نحو 45.00 كمحطة تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد