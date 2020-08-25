شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية ليبتعد تدريجياً عن مستوى 26.90، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 25.06 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 26.90.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 27.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط