شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي جديد ليهاجم مستوى 1929.50 ويتحرك دونه الآن، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر دون هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويضغط على السعر لتكبّد خسائر جديدة تبدأ باختبار 1901.80 وقد تمتد إلى 1860.90.

نشير إلى أن السعر يحتاج للارتقاء فوق مستويات 1929.50 و1934.86 لاستعادة الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1967.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1968.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد