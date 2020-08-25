شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بالتذبذب قرب المتوسط المتحرك 50 ولا يزال دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار استئناف الانخفاض الذي يستهدف مستوى 1.3000 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3145 لاستمرار الميل الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط