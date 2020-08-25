شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار محاولات لاختراق 1.1810، لكنه يواجه المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة جيدة أمام السعر، لتبقى الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون 1.1885 كشرط رئيسي لاستمرار الانخفاض المقترح، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.1680.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط